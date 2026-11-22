Фото: департамент образования Орловской области

Команда «JT» из Орла стала лучшей на Всероссийском конкурсе «Инженеры транспорта». Орел представили четверо ребят — Илья Боровлев, Алексей Смоляков, Владимир Никитин и Егор Станкевич. Они защитили свой проект и справились с кейсовым заданием. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

;На испытаниях участникам давали реальные отраслевые задачи, где важны инженерная точность и умение находить нестандартные решения. Проект школьники разрабатывали в Региональном центре «Созвездие Орла» под руководством наставника — учителя физики, методиста Луизы Азаровой.

Конкурс «Инженеры транспорта» — масштабная площадка для школьников и студентов колледжей в возрасте до 20 лет.