Орловское кафе использовало сырье без ветеринарных документов Фото: Елена Зябкина.

В Орле выявили кафе, работавшее без регистрации в государственной информационной системе. Нарушения нашли при мониторинге общепита с использованием данных цифровых платформ. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

В меню заведения на фуд-корте торгового центра были блюда из продукции животного происхождения: роллы с лососем, креветками и творожным сыром, пицца с моцареллой, куриной грудкой и свиной ветчиной. При этом электронные ветеринарные документы на сырье отсутствовали, поскольку площадка кафе не зарегистрирована в системе.

По результатам проверки индивидуальному предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

С начала года ведомство проверило 92 хозяйствующих субъекта в сфере общественного питания. 73 из них получили предостережения, в отношении 6 вынесены постановления по делам об административных правонарушениях. Основными нарушениями стали отсутствие регистрации в системе и использование сырья без электронных документов.