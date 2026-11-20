Фото: Московская железная дорога – филиал ОАО «РЖД»

В зале ожидания вокзала города Орла открылась выставка, посвященная ярким представителям железнодорожных профессий. Экспозиция приурочена ко Дню работника транспорта и организуется уже в третий раз, став традиционной.

Герои выставки – сотрудники Московской железной дороги, которые сегодня обеспечивают безопасность и комфорт пассажиров на крупнейшей магистрали страны. Пассажиры и гости Орла смогут познакомиться с историями лучших представителей профессий.

Экспозиция не только рассказывает о работниках магистрали, но и помогает тем, кто задумывается о карьере в отрасли: возле каждого портрета размещен QR-код, с помощью которого можно ознакомиться с открытыми вакансиями. Кроме того, выставка привлекает внимание к важности и значимости работы железнодорожников.