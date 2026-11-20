В Орловской области обновили несколько дорог к малым селам Фото: Елена Зябкина.

В Орловской области завершили ремонт ряда региональных и межмуниципальных дорог, ведущих к малым населенным пунктам. Об этом сообщили в департаменте дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области.

Одним из значимых результатов стала реконструкция пятикилометрового участка в Верховском районе. Дорога связывает Залегощь, Верховье, Хомутово и село Красная Заря. Трасса обеспечивает доступ к памятным местам, святыням и ключевым объектам социальной инфраструктуры, востребованным жителями сразу нескольких населенных пунктов. Не менее важным стал 10-километровый участок в Колпнянском районе, соединяющий Колпну с селом Дросково: он входит в опорную дорожную сеть региона.

Дорожники укрепили полотно, обустроили элементы безопасности, отремонтировали водопропускные трубы, укрепили обочины, восстановили съезды и примыкания, модернизировали остановочные павильоны. Такой подход позволяет повысить качество дорог и снизить аварийность. Комфортная транспортная доступность создает условия для роста местного бизнеса, развития фермерских хозяйств и агропромышленного комплекса, а также повышает туристическую привлекательность исторически ценных районов.