В Орле троллейбусы пустили в объезд автовокзала Фото: Елена Зябкина.

В Орле временно изменили движение троллейбусов в сторону автовокзала. Причина – авария на тяговой подстанции номер 11. Об этом сообщил генеральный директор муниципального предприятия Игорь Афонин.

Сейчас электротранспорт работает по временным схемам. Первый троллейбус курсирует по маршруту «Лесной – Текмаш, шестой – «улица Горького – Трилистник». Четвертый маршрут «Автовокзал – больница имени Семашко» продолжает движение без изменений. На линии работает новый троллейбус с увеличенным запасом автономного хода.

На время ремонтных работ не исключена полная остановка движения троллейбусов в Советском районе. Специалисты предприятия устраняют неисправность. Ориентировочные сроки восстановления движения пока неизвестны.