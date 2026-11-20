Фото: Ливенская ЦРБ

В Орловской области идет выездная диспансеризация. В ноябре бригада Ливенской ЦРБ побывала в селах Сергиевское, Круглое, Навесное и Никольское. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Вместе с заведующими фельдшерско-акушерскими пунктами медики осмотрели 214 сельских жителей, а рентген-лаборанты обследовали их на мобильных флюорографе и маммографе.

Селяне узнали ключевые показатели здоровья без поездки в город, а медики вовремя заметили факторы риска, включая сердечно-сосудистые и онкологические заболевания. На месте можно измерить давление, снять электрокардиограмму, сдать анализы. В бригаде есть акушер-гинеколог, который оценивает здоровье женщин.

Выезды идут и на предприятия. На прошлой неделе 65 работников сельхозпредприятия прошли медосмотр. А в поселок Сахзаводской приехал передвижной флюорограф – обследование прошли 45 жителей.