Фото: департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области

В Покровской школе Орловской области идет капитальный ремонт. Кровлю уже полностью смонтировали, а на фасаде начали крепить металлические элементы современной вентилируемой конструкции. Об этом сообщает Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ региона.

Внутри строители закончили демонтаж покрытия стен и оштукатурили поверхности, теперь идет шпаклевка. Следующий шаг – снять напольное покрытие на втором этаже.

По муниципальному контракту в школе модернизируют инженерные системы, пожарно-охранную сигнализацию и видеонаблюдение. Также отремонтируют коридоры и часть учебных кабинетов, обустроят входные группы. Завершить капремонт планируют в августе 2027 года.