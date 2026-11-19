В Орловской области завершат описание территориальных границ к 2027 году Фото: Елена Зябкина.

Работу по описанию границ всех муниципальных образований, населенных пунктов и территориальных зон завершат в Орловской области до 1 января 2027 года. Об этом шла речь на совещании с главами муниципалитетов, которое провел губернатор Андрей Клычков. Задачу поставил Президент РФ в рамках программы «Национальная система пространственных данных».

Работу ведет Управление градостроительства, архитектуры и землеустройства региона. Сейчас готовы 136 документов территориального планирования и градостроительного зонирования — 92,9% от плана. Полностью завершена корректировка документов 16 муниципальных образований.

Землеустроители описали границы 64 муниципальных образований. Подготовлены семь законопроектов о границах всех 67 муниципальных образований Должанского, Троснянского, Глазуновского, Знаменского, Свердловского, Малоархангельского и Кромского районов. В Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о границах 250 муниципальных образований, 2925 из 2943 населенных пунктов и 1396 из 1399 территориальных зон. Для роста градостроительного потенциала жилищного строительства выполнено восемь проектов планировки территории из 12.