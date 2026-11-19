Фото: департамент образования Орловской области

Более 2,8 тысячи одиннадцатиклассников написали репетиционный ЕГЭ по математике, а 8 тысяч девятиклассников приняли участие в региональном тренировочном экзамене. Пунктами проведения стали школы, в которых учатся дети.

Директор Регионального центра оценки качества образования Дмитрий Логутеев отметил, что такие экзамены – важный элемент подготовки к аттестации. Они позволяют школьникам погрузиться в экзаменационную атмосферу, ознакомиться с правилами и особенностями заполнения бланков. Кроме того, работы проверяют школьные учителя, что дает возможность оперативно разобрать ошибки и типовые затруднения.

Тренировочный экзамен также помогает сформировать психологическую готовность к аттестации и отработать распределение времени на задания. Результаты будут опубликованы не позднее 27 ноября.