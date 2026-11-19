Фото: администрация Орла

В Советском районе Орла продолжается работа по восстановлению и обновлению зеленого фонда города. Сегодня специалисты высадили 67 деревьев. Об этом сообщила администрация Орла.

Вблизи дома № 80 на улице Приборостроительной появились 30 лип и 17 кленов. Еще 20 деревьев украсили улицу Картукова возле школы № 50.

Первый снег не стал помехой для работы: температура воздуха остается плюсовой, а почва еще не промерзла. Это позволяет продолжать посадку – у саженцев есть время адаптироваться и укорениться до настоящих холодов. Впереди высадка деревьев на улице Орловских партизан. Ранее подрядчик высадил 212 лип на Наугорском шоссе взамен деревьев, удаленных при прокладке водовода, а специалисты городской службы посадили еще более 220 лип, рябин и кленов.