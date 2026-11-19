Фото: Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

В Орловскую область из Республики Беларусь поступили две партии семян фестулолиума сорта «Удзячны» общим весом 20 тонн. Груз пришел в адрес склада в Орле. Специалисты надзорного ведомства провели карантинный фитосанитарный контроль: осмотрели транспорт, досмотрели груз и отобрали образцы для лабораторных экспертиз. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Карантинных объектов и нарушений законодательства при ввозе не выявили. По итогам экспертизы семенной материал допустили к использованию по назначению на территории России.

Всего с начала года в Орловскую область из Беларуси поступило более 90 тонн семян фестулолиума. Вся продукция подтвердила соответствие фитосанитарным требованиям Евразийского экономического союза и Российской Федерации. Фестулолиум — гибрид райграса и овсяницы, его ценят в животноводстве за высокое содержание протеина и морозостойкость, а в благоустройстве — за способность укреплять склоны и насыпи.