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Орловской области списали более 1,5 миллиарда рублей задолженности по бюджетным кредитам. Распоряжение о списании двух третей долгов 23 регионам на общую сумму 59,6 млрд рублей подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Работа ведется по поручению Президента РФ.

Объем списания соответствует размеру вложений региона в обновление общественного транспорта, расселение аварийного жилья, модернизацию коммунальной инфраструктуры и реализацию инфраструктурных проектов по развитию опорных населенных пунктов.

С учетом подписанного распоряжения суммарный объем списанной задолженности регионов в 2026 году составил 366,6 млрд рублей. Михаил Мишустин отметил, что правительство будет и дальше помогать российским регионам решать ключевые задачи, поскольку от этого напрямую зависит благополучие людей и укрепление потенциала территорий.