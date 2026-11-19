Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Возгорание двухэтажного гаража в ГК «Мотор» в Орле случилось 18 ноября около полпятого дня. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили густой двм, который шел из-под крыши дома. Огнеборцы успели вынести из гаража два газовых баллона, тем самым предотвратив их взрыв. В итоге при пожаре выгорел второй этаж, стены гаража закопчены дымом. При пожаре никто не пострадал. Причину пожара предстоит установить специалистам.

Всего за прошедшие сутки орловские на территории Орловской области было ликвидировано пять возгораний.