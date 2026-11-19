Фото: департамент образования Орловской области

В областной библиотеке имени И. А. Бунина в Орле прошел II региональный родительский форум «Со-Творим будущее: от родительского участия к детской инициативе». Он объединил родителей, советников директоров по воспитанию и представителей образовательных организаций. Встреча стала площадкой для открытого диалога, обмена опытом и совместного поиска решений.

Участники не только обсуждали важность детской инициативы, но и пробовали воплощать идеи в совместной деятельности. Они создавали общую картину будущего, знакомились с успешными воспитательными практиками, делились опытом взаимодействия семьи и школы. Особое внимание уделили тому, насколько важны слова и реакция взрослых на детские предложения. В рамках интерактива «Эхо наших слов» участники смогли почувствовать, как поддержка или обесценивание влияют на желание ребенка проявлять инициативу.

В ходе командной работы «Наше первое общее дело» родители и советники разработали идеи совместных проектов, в которых дети смогут стать не просто участниками, а настоящими инициаторами и создателями изменений. Важным итогом форума стал старт инициативы «100 дней со-творения». Команды определили направления совместной деятельности и договорились продолжить работу после встречи, чтобы идеи, рожденные на форуме, получили реальное воплощение.