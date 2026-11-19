Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

По данным орловской Госавтоинспекции, 18 ноября 61-летний водитель «Рено Логан» ехал по трассе «Орел-Ефремов» со стороны Залегощи в направлении Орла. Около десяти часов вечера в районе 38 километра водитель иномарки съехал с дороги.

В ДТП пострадали два пассажира «Рено». Травмы получила и была госпитализирована 66-летняя пассажирка, а также 69-летний пассажир, его осмотрели медики и отпустили на амбулаторное лечение.

Всего за прошедшие сутки на Орловщине было зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий. В двух дорожно-транспортных происшествиях пострадали три человека.