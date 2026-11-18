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Житель Ливен долгое время не платил алименты на содержание несовершеннолетней дочери. По решению суда мужчина обязан был отдавать четверть дохода, но постоянного заработка не имел и от трудоустройства уклонялся. В итоге его долг превысил 100 тысяч рублей. Об этом сообщает УФССП России по Орловской области.

Когда другие принудительные меры не дали результата, в отношении орловца составили протокол за неуплату средств на содержание детей. Суд назначил ему наказание в виде 20 часов обязательных работ.

Наказание подействовало: мужчина официально трудоустроился и сам сообщил об этом судебному приставу. Сейчас алименты и часть долга ежемесячно удерживаются из его зарплаты и перечисляются взыскателю.