Фото: администрация Орла

В Орловском городском центре культуры прошла социально-патриотическая акция «В армии служить почетно». Ее участниками стали более 400 школьников из Орла и области. Об этом сообщила администрация Орла.

Для ребят подготовили тематические площадки о военной истории и современной армии. Школьники увидели образцы оружия времен Великой Отечественной войны, современное вооружение, экипировку участников СВО и средства защиты. В спортзале работали площадки по тактической медицине, свою программу представил Центр «Десантник», где ребята познакомились с основами физической и тактической подготовки.

В концертном зале участников приветствовали представители военного комиссариата, областного Совета, ветеранских организаций и епархии. Завершился день концертом «Моя Родина! Моя Россия! Мой Президент!» с участием солистов муниципального ансамбля. Акция помогла школьникам прикоснуться к истории страны и почувствовать значимость служения Отечеству.