Фото: Ольга Юшкова/архив "КП"

В 2026 году досрочную пенсию в Орловской области оформила 131 женщина. Среди них 39 мам воспитали пять и более детей, девять – четверых, а 83 – троих. Об этом сообщили в Отделении СФР по Орловской области.

Право на такую пенсию получают женщины, родившие трех и более детей и вырастившие их до восьми лет. Чем больше детей, тем раньше можно выйти на заслуженный отдых: мамы троих детей – в 57 лет, четверых – в 56, а те, у кого пятеро и больше, – уже в 50.

Но одного материнства мало. Нужно накопить не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов, иметь страховой стаж от 15 лет, а младшему ребенку к моменту выхода на пенсию должно исполниться восемь лет. С 2026 года в стаж засчитывают уход за каждым ребенком, включая пятого, шестого и последующих, до полутора лет. Благодаря этому более 1,2 тысячи орловских женщин смогли увеличить уже назначенную пенсию.