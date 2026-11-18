Фото: Елена Зябкина

С 23 по 27 ноября музей-заповедник И. С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» приглашает на фестиваль усадебных игр. Пять дней гости усадьбы будут осваивать развлечения, популярные в дворянских домах XIX века.

Идею поддержали сразу несколько музеев страны: усадьба В. Г. Белинского из Пензенской области, «Карабиха» Н. А. Некрасова из Ярославской области, дом Н. Г. Чернышевского из Саратова и «Усадьба С. Н. Худекова» из Рязанской области.

В Спасском-Лутовинове игры будут идти ежедневно в зале музейных занятий, начало в 11:00 и 14:00. Гости освоят «Игру в портреты», придуманную самим Тургеневым, а также «Гусек» Белинского, «Змей и лестницы» Некрасова, шашки Чернышевского и «Под шляпой» Худекова. Проект поможет заглянуть в повседневную жизнь усадеб XIX века и укрепить связи между музеями.

Группы небольшие – до 30 человек, билеты продают в кассе и на сайте музея.

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