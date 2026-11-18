Фото: сайт правительства Орловской области

Во Мценске ищут инвестора, готового восстановить историческое здание бывшего пожарного депо. Постройка 1866 года – редкий образец утилитарной архитектуры середины XIX века, отражающий повседневную, а не парадную сторону городской жизни. Долгие годы здесь располагалась пожарная команда.

Объект имеет статус памятника муниципального значения. Это гарантирует защиту здания и открывает доступ к мерам господдержки при реставрации. Площадь постройки – 308,6 квадратных метра, а просторные проемы и необычная планировка дают широкий простор для идей.

В старинных стенах можно разместить музей истории пожарной службы или Мценска, культурно-досуговый центр, кафе с историческим колоритом, креативный кластер, коворкинг или небольшой отель для туристов. При реставрации памятников предусмотрены налоговые льготы и субсидии, а само здание позволит создать уникальный продукт, который будет выделяться на фоне конкурентов и привлекать гостей города. Торги пройдут 11 декабря 2026 года в 10:00.