Фото: Центр физкультурных и спортивных мероприятий

В Орле, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Пензе с 10 по 15 ноября прошли матчи первого этапа Кубка России по футзалу среди женских команд. Среди 15 команд, распределенных на четыре группы, определились по две лучшие, которые вышли в плей-офф. Об этом сообщает Центр физкультурных и спортивных мероприятий.

Команда ОрелГУ-КПРФ одержала победы во всех трех играх и завоевала путевку в четвертьфинал Кубка. Орловчанки обыграли брянский «Спартак» со счетом 3:1, калужскую «Нику СШ № 5» – 5:1 и московский «Глобус» – 4:3.

Матчи на вылет пройдут 19 декабря и 16 января. Обладатель Кубка России станет известен 20 марта 2027 года.