Фото: пресс-служба СУ СК России по Орловской области

В Орле завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Орловского муниципального округа. Мужчину обвиняют в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Орловской области.

Следствием установлено, что в апреле 2022 года мужчина разместил в открытом доступе в одном из мессенджеров под видом достоверной информации – ложную. После этого он скрылся с места происшествия и, опасаясь уголовной ответственности, покинул территорию России.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов УФСБ и УМВД России по Орловской области.

Во время расследования были установлены все обстоятельства преступления и местонахождение орловца на территории другого государства. Он объявлен в федеральный розыск, ему заочно предъявлено обвинение, а суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Теперь мужчину будут судить по статье о фейках заочно.