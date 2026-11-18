Фото: департамент жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области

В поселке Змиевка Свердловского района завершился капитальный ремонт участков водопровода. В ходе работ заменили 3,3 километра сетей водоснабжения. Об этом сообщили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области.

Обновление сетей позволит снизить количество аварийных ситуаций, повысить эффективность и надежность работы систем коммунальной инфраструктуры, а также остановить рост износа.

Общий объем финансирования мероприятий составил более 17 млн рублей. Средства выделены из бюджетов всех уровней.