Орловским водителям посоветовали сменить шины до заморозков Фото: Елена Зябкина.

Орловским автомобилистам рекомендуют заменить летние шины на зимние, пока среднесуточная температура держится на отметке плюс пять градусов и продолжает снижаться. В Госавтоинспекции предупредили об опасности летней резины при первых заморозках: даже без снега на дороге машина может потерять сцепление из-за тонкой ледяной корки.

Своевременная смена шин нужна прежде всего для безопасности водителя, пассажиров и других участников дорожного движения.

Зимой, с декабря по февраль включительно, автомобили должны быть оборудованы зимними шинами. За нарушение предусмотрено предупреждение или штраф в размере 500 рублей. При этом в Госавтоинспекции делают упор на профилактику, а не на наказание: сотрудники ориентированы на вынесение предупреждений, а профилактическую работу начинают заранее, до наступления холодов.