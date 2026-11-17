Фото: районная газета «Земля родная»

В Знаменской центральной районной больнице появится новая модульная амбулатория. Здание соберут из готовых модулей на свайном фундаменте, завершить монтаж планируют к Новому году, после чего предстоит подключить коммуникации. Об этом сообщает районная газета «Земля родная».

В новом здании разместят кабинеты врачей, физиотерапии, УЗИ, лабораторию, кабинеты флюорографии и рентгенографии. Часть медицинского оборудования обновят.

Особое внимание уделят комфорту пациентов: помещения станут просторнее, появятся удобные санитарные узлы, в том числе для маломобильных граждан. Все сотрудники действующей поликлиники продолжат работу в новом здании.