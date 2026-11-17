Фото: пресс-служба СУ СК России по Орловской области

В Ливнах двое бывших сотрудников полиции оказались на скамье подсудимых. Их обвиняют в превышении полномочий и фальсификации доказательств, а также в пособничестве этим преступлениям. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Орловской области.

По данным следствия, все началось с того, что один из фигурантов, инспектор Госавтоинспекции, узнал: его коллега за рулем попал в аварию, столкнулся с другой машиной и уехал с места ДТП. Материалы по этому случаю как раз лежали у него на столе. Чтобы выгородить сослуживца, обвиняемые пошли на подлог. Они представили дело так, будто за рулем в момент столкновения находилась их знакомая – без прав, а значит, и без административной ответственности. Один из фигурантов подписал постановление о прекращении дела. В итоге владелец разбитой машины не смог добиться ни правосудия, ни компенсации ущерба, а виновник аварии ушел от наказания.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов УМВД России по Орловской области.

В настоящее время следствие завершено. Чтобы обеспечить рассмотрение гражданского иска, имущество эксполицейских арестовали. Дело направлено в суд.