Фото: Центр физкультурных и спортивных мероприятий

В Орле начались Всероссийские соревнования по дзюдо, посвященные памяти подвига воинов-десантников 6-й роты ВДВ. Турнир проходит в концертном зале «Гринн». На протяжении двух дней спортсмены будут бороться за медали в различных весовых категориях, всего разыграют 17 комплектов наград среди юношей и девушек до 18 лет. Об этом сообщает Центр физкультурных и спортивных мероприятий.

На татами выйдут более 600 спортсменов из 31 региона России. Орловскую область представляет команда из 36 дзюдоистов.

Торжественную церемонию открытия посетила руководитель Департамента физической культуры и спорта Орловской области Елена Казачкова. Она пожелала спортсменам удачи, честной борьбы и ярких побед. Соревнования начались 18 ноября в 10:00.