В Орле ограничат движение из-за патриотического форума Фото: Елена Зябкина.

В Советском районе Орла временные ограничения движения и стоянки транспорта введут 20 ноября. Причина – проведение V Молодежного патриотического форума «Память говорит». Об этом сообщила администрация Орла.

Запрет стоянки будет действовать с 00:00 до 15:00, а запрет движения – с 09:00 до 15:00. Ограничения коснутся улицы Салтыкова-Щедрина от Пионерской до Полесской, улицы Ленина от Салтыкова-Щедрина до Максима Горького и проезда от Максима Горького до дома № 35 по улице Салтыкова-Щедрина.

Ограничения распространяются на транспортные средства и средства индивидуальной мобильности. Исключение составят автомобили экстренных служб. Автомобилистов просят заранее планировать маршруты, учитывать временные ограничения и выбирать пути объезда.