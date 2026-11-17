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За прошедшую неделю в Орловской области зарегистрировано около 3,7 тысячи случаев заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями. Показатель заболеваемости составил 53,53 на 10 тысяч населения, что на 33% выше уровня предыдущей недели. Доля детей до 14 лет в возрастной структуре заболевших составила 49%. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Орловской области.

В структуре циркулирующих респираторных вирусов продолжаются SARS-CoV-2 и вирусы негриппозной этиологии – риновирусы, бокавирусы, РС-вирусы, аденовирусы и сезонные коронавирусы. Отмечены находки вируса гриппа А.

Специалисты напоминают, что наиболее эффективным и доступным средством защиты от гриппа и его осложнений остается вакцинация. На территории области продолжается прививочная кампания: бесплатную прививку можно сделать в поликлиниках по месту жительства, учебы или работы. На текущий период в регионе привито более 188 тысяч человек, что составляет 27,2% от численности населения области.