Фото: УФССП России по Орловской области

Во Всероссийский день правовой помощи детям, 20 ноября, судебные приставы Орловской области проведут горячую линию и личный прием граждан по вопросам защиты прав детей. С 10:00 до 17:00 специалисты будут консультировать по взысканию алиментов, исполнению требований документов о защите прав и интересов несовершеннолетних, а также по другим вопросам, входящим в компетенцию службы.

Позвонить на горячую линию орловцы смогут по номеру 8 4862 72-52-80. Прием граждан в этот день будет вестись по адресу Орел, улица Авиационная, 5, а также во всех городских и районных подразделениях судебных приставов с 10:00 до 17:00. Адреса подразделений указаны в разделе «Контакты» на официальном сайте управления.

Предварительная запись на прием не требуется, но при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Мероприятия проводятся для повышения правовой грамотности граждан и оперативного решения вопросов, связанных с обеспечением интересов несовершеннолетних.