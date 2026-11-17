Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

С 15 ноября по 15 декабря в Орловской области проходит профилактическая акция «Безопасный лед». Ее цель – обеспечить безопасность жителей, предупредить происшествия и не допустить гибели людей на водоемах в зимний период. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

С приходом холодов реки и пруды начнут покрываться льдом, но его толщина далеко не всегда безопасна для человека и техники и в любой момент может не выдержать. В группе риска прежде всего дети, любители подледной рыбалки и те, кто решает сократить путь и перейти водоем по льду.

В ходе акции определят участки, где высок риск провала людей и техники, – привычные места лова рыбы, переходы по льду и прибрежные территории в населенных пунктах. Органам местного самоуправления рекомендовано выставить временные спасательные посты в местах массового выхода людей на лед, определить потенциально опасные участки и поставить там информационные и запрещающие знаки.

Отдельное внимание уделят детям: сотрудники ГИМС проведут в школах занятия о правилах поведения на водоемах зимой. В период становления и таяния льда, а также в новогодние и крещенские праздники усилят дежурные смены поисково-спасательного отряда. Мероприятия акции продолжатся до полного освобождения водоемов ото льда весной.