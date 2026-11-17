Фото: архив Министерства обороны России

В течение прошедшей ночи над территорией Орловской области дежурными средствами противовоздушной обороны были сбиты 19 беспилотников. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.

Как отметил глава региона, при происшествии никто не пострадал. Повреждений инфраструктуры на Орловщине также нет. В настоящее время на местах происшествий продолжают работать сотрудники МЧС России и правоохранительных органов.

По данным Министерства обороны России, всего в течение прошедшей ночи над территорией страны перехвачены и уничтожены 1441 вражеских беспилотников. БПЛА сбивали над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Республики Башкортостан, Республики Крым и Краснодарского края, а также над акваториями Азовского и Черного морей.