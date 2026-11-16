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НовостиПроисшествия16 ноября 2026 14:48

В Орле «Шевроле» сбил 62-летнюю женщину

Пострадавшая орловчанка неожиданно вышла на проезжую часть перед автомобилем
Елена Зябкина
Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

По данным орловской Госавтоинспекции, 15 ноября 47-летний водитель «Шевроле Лачетти» ехал по трассе «улица Машиностроительная город Орел – поселок Малая Саханка», со стороны Орла в направлении Малой Саханки. Около полуночи в районе первого километра автодороги водитель сбил 62-летнюю женщину, которая вышла на проезжую часть.

Женщина получила травмы в результате происшествия и была госпитализирована в медучреждение.

Всего за прошедшие сутки на Орловщине было зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий. В двух ДТП пострадали два человека, один из пострадавших погиб.