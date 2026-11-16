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НовостиОбщество16 ноября 2026 13:13

Орловские многодетные семьи во Мценске получат централизованную канализацию

В микрорайоне «Солнечный» во Мценске построят сети водоотведения для участков
Елена Зябкина
Фото: департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области

Фото: департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области

В микрорайоне «Солнечный» во Мценске строят сети водоотведения. Работы будут стоить бюджету 17,5 миллионов рублей.

На площадке уже поставлены материалы, выполнена разбивка трассы, разработаны траншеи, ведется укладка канализационных труб и монтаж колодцев. По итогам строительства введут в эксплуатацию четыре километра сетей водоотведения.

Это даст возможность подключиться к централизованной канализации 127 земельным участкам, предоставленным многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства. Работы планируют завершить до 15 июня следующего года.