В Орле открыли бюсты выпускников губернской мужской гимназии

Фото: ОГУ имени Тургенева

У исторического здания в центре Орла 13 ноября торжественно открыли обновленные бюсты. На церемонии присутствовали заместитель губернатора Ирина Патронова, митрополит Орловский и Болховский Тихон, глава регионального отделения Российского исторического общества Павел Меркулов, преподаватели, студенты и жители города.

Здание построено в 1795 году и считается одним из старейших гражданских сооружений Орла. Сегодня это архитектурный памятник, где располагается исторический факультет ОГУ. Дольше всего в его стенах работала Орловская губернская мужская гимназия, воспитавшая многих деятелей, оставивших след в истории России.

У здания установлены четыре бюста прославленных выпускников: математика Андрея Киселева, митрополита Флавиана, председателя Совета министров Российской империи Петра Столыпина и писателя Леонида Андреева. Автор работ – скульптор Дмитрий Басарев.

Прежние гипсобетонные бюсты Владимира Русанова и Гавриила Пясецкого обветшали, их перевезли в краеведческий музей. Павел Меркулов отметил, что работу по увековечению памяти выпускников продолжат: рядом появятся памятные знаки Русанову и академику Владимиру Зеленину.