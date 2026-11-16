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НовостиОбщество16 ноября 2026 12:54

В Орле открыли бюсты выпускников губернской мужской гимназии

Орловцы увидели памятники Киселеву, Столыпину и Андрееву
Елена Зябкина
Фото: ОГУ имени Тургенева

Фото: ОГУ имени Тургенева

У исторического здания в центре Орла 13 ноября торжественно открыли обновленные бюсты. На церемонии присутствовали заместитель губернатора Ирина Патронова, митрополит Орловский и Болховский Тихон, глава регионального отделения Российского исторического общества Павел Меркулов, преподаватели, студенты и жители города.

Здание построено в 1795 году и считается одним из старейших гражданских сооружений Орла. Сегодня это архитектурный памятник, где располагается исторический факультет ОГУ. Дольше всего в его стенах работала Орловская губернская мужская гимназия, воспитавшая многих деятелей, оставивших след в истории России.

У здания установлены четыре бюста прославленных выпускников: математика Андрея Киселева, митрополита Флавиана, председателя Совета министров Российской империи Петра Столыпина и писателя Леонида Андреева. Автор работ – скульптор Дмитрий Басарев.

Прежние гипсобетонные бюсты Владимира Русанова и Гавриила Пясецкого обветшали, их перевезли в краеведческий музей. Павел Меркулов отметил, что работу по увековечению памяти выпускников продолжат: рядом появятся памятные знаки Русанову и академику Владимиру Зеленину.