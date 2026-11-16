Орловским барсовцам обещают внеочередную медпомощь

Фото: Филиал фонда «Защитники Отечества» по Орловской области

Участники отряда «БАРС-Орел» получат возможность проходить диспансеризацию и лечиться вне очереди – на тех же условиях, что и участники СВО. Такую задачу поставил губернатор Андрей Клычков на аппаратном совещании в региональной администрации. Поддержку защитников Отечества, ветеранов и их семей он назвал ключевым направлением работы области.

Медицинская помощь участникам СВО в регионе выстроена с 2022 года и рассчитана как на демобилизованных, так и на военнослужащих в отпусках. Задействованы все звенья – от районных больниц и городских поликлиник до крупнейших стационаров области, включая больницу имени Семашко, больницу имени Боткина и областную клиническую больницу. Психологическую и психиатрическую поддержку окажет профильный диспансер.

Чтобы получить помощь, демобилизованный участник должен будет обратиться в Фонд «Защитники Отечества». Оттуда сведения передадут в территориальный фонд ОМС, а затем в медицинскую организацию, которую выберет сам участник по месту проживания или прикрепления. Для плановой помощи и углубленной диспансеризации заранее зафиксируют дату и время приема, а при необходимости врач приедет на дом. К началу ноября обследование прошли 500 защитников, второй этап завершили 107 человек, психологическую помощь получили 183 участника СВО. Губернатор отметил, что военнослужащие и их семьи, а в дальнейшем и барсовцы смогут выбрать для медпомощи поликлинику № 2 Орла.