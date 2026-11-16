Орловские экологи не нашли опасных загрязнений воздуха и воды

Фото: Орловского гидрометцентра

В 2026 году в Орловской области не зафиксировали высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха и поверхностных вод. Об этом на аппаратном совещании в областной администрации сообщила начальник Орловского гидрометцентра Наталья Быкова. Мониторинг ведет комплексная лаборатория центра, в том числе по радиоактивному загрязнению.

Губернатор Андрей Клычков отметил, что работа синоптиков особенно важна для аграрного комплекса, а в осенне-зимний период точность прогноза имеет принципиальное значение для безопасности дорожного движения и работы коммунальных служб.

Погодные условия в регионе были в основном близки к средним многолетним значениям, но без отклонений не обошлось. Год оказался на 0,5 градуса теплее климатической нормы: средняя температура составила 7 градусов при норме 6,5. Самыми теплыми выдались март и октябрь, когда среднемесячная температура превышала норму на 3,5 градуса. Осадков выпало 685 мм, или 110% от нормы, особенно много – в январе и феврале. Наиболее неблагоприятным стал июль: температура была на 1,5 градуса ниже нормы, а осадков выпало 160% от положенного.

За год в области наблюдались опасные явления – аномально холодная и жаркая погода, сильный гололед, очень сильный снег, ледяная корка и переувлажнение почвы. Гидрологический режим оказался средним по водности: уровень Оки близок к норме и на 143% выше прошлогоднего, а весеннее половодье обошлось без опасных отметок.