Орловским семьям вернули нереализованный маткапитал

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В этом году 131 семья в Орловской области получила единовременную выплату из средств материнского капитала. Речь идет о нереализованном остатке, который не превышает 10 тысяч рублей. Потратить эти деньги родители могли по своему усмотрению. Об этом сообщает Отделение СФР по Орловской области.

Заявление на выплату подают через портал госуслуг, МФЦ, клиентскую службу или почтой. Специалисты рассматривают его в течение пяти рабочих дней. Перед обращением владельцу сертификата стоит узнать сумму остатка – быстрее всего это сделать на госуслугах, где выписка приходит в личный кабинет за несколько минут.

В Социальном фонде напомнили, что маткапитал орловские семьи направляют на улучшение жилищных условий, образование ребенка, ежемесячную выплату на ребенка до трех лет, товары для адаптации детей-инвалидов, накопительную пенсию, а также на разовую выплату при остатке не более 10 тысяч рублей.