В орловской деревне открыли современный фельдшерский пункт

Фото: департамент здравоохранения Орловской области

В деревне Шалимовка Покровского района открыли современный фельдшерско-акушерский пункт на улице Школьной, 2А. Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения Орловской области.

Для более чем 200 жителей, среди которых есть и дети, новый ФАП стал долгожданным событием. Раньше медицинскую помощь оказывали в приспособленных помещениях бывшей школы. Теперь на смену старому пункту пришло отдельное современное здание, светлое, теплое и комфортное как для пациентов, так и для медработника. Здесь созданы условия для первичной помощи, профилактических осмотров, диспансеризации и вакцинации, предусмотрены удобства для маломобильных граждан. Заведовать ФАПом будет Валентина Тарасова.

Новый пункт подключен к интернету. В дальнейшем здесь планируют организовать дистанционные консультации по принципу «фельдшер – врач», чтобы жители могли решать вопросы со здоровьем прямо в своем населенном пункте. Руководитель Департамента здравоохранения Константин Бобраков подчеркнул, что главная задача – сделать медицинскую помощь доступной и комфортной. В благоустройстве территории участвовали местные жители, предприниматели, фермеры и администрация района.