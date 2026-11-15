В Орловской области отремонтировали дорогу «Долгое — Вышнее Ольшаное — Кривцово Плота»

Фото: Елена Зябкина

В Должанском районе завершили ремонт участка межмуниципальной автодороги «Долгое — Вышнее Ольшаное — Кривцово Плота». Протяженность отремонтированного отрезка превысила три километра. Об этом сообщили в Департаменте дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области.

Подрядчик полностью обновил дорожную конструкцию: демонтировал изношенное покрытие, сформировал двухслойное щебеночное основание на размытых и разрушенных участках, уложил два слоя современной дорожной одежды на всем протяжении автодороги. Также специалисты восстановили обочины, пересечения и примыкания.

Для безопасности движения на участке смонтировали 115 новых дорожных знаков, установили 150 сигнальных столбиков и нанесли 3283 погонных метра разметки из долговечного термопластика. Гарантийный срок службы нового покрытия составит восемь лет. После получения положительного заключения приемочной комиссии участок официально введут в эксплуатацию. Эта трасса связывает поселок Долгое, село Вышнее Ольшаное и Кривцово-Плоту и обеспечивает доступ к школам, детским садам, больницам, ФАПам, учреждениям культуры и спорта.