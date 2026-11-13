В Орловской области водитель «Газели» погиб при столкновении со стоящим «МАНом»

Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

По данным орловской Госавтоинспекции, 12 октября 23-летний водитель «ГАЗ 2824» ехал по трассе М-2 «Крым» со стороны Москвы в сторону Белгорода. Около полудня в районе 392 километра федеральной трассы водитель «Газели» съехал на обочину и наехал на стоящий грузовик «МАН».

В аварии пострадал водитель «Газели». Мужчина умер на месте ДТП от полученных травм.

Всего за прошедшие cутки на Орловщине было зарегистрировано семь дорожно-транспорных происшествий. В четырех ДТП пострадали пять человек. Один из пострадавших погиб.