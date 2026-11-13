Орловские многодетные семьи получат памятные медали ко Дню матери

Фото: департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области

В преддверии Дня матери в Орловской области наградят многодетные семьи. Губернатор Андрей Клычков подписал указ о вручении памятных медалей «Многодетная семья» и дипломов – награды получат 321 зарегистрированная семья.

Как сообщили в Департаменте социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости региона, чествования вновь образованных многодетных семей пройдут во всех районах области.

Торжества с вручением медалей и дипломов проводят дважды в год – в мае и ноябре, приурочивая их к Международному дню семьи и Дню матери.