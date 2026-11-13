В Орле высадили саженцы в память о детях, погибших в ДТП

Фото: пресс-служба Орловского облсовета

В сквере Лескова в Орле прошла памятная акция, посвященная детям, погибшим в дорожно-транспортных происшествиях. Об этом сообщает пресс-служба Орловского облсовета.

Традиция высаживать деревья в память о погибших в ДТП детях появилась в Орле в 2012 году и приурочена ко Всемирному дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. В этом году на Аллее памяти высадили два новых саженца — каждое дерево символизирует жизнь ребенка, трагически оборвавшуюся в 2026 году.

Сергей Потемкин подчеркнул, что акция напоминает о важности безопасности на дорогах. По его словам, потерять ребенка — самое страшное для родителя, а каждый саженец — это чья-то судьба и напоминание о хрупкости жизни. Участники также возложили цветы к мемориальному камню и помолились за души усопших в храме Михаила Архангела.