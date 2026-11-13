Орловская область получит 38 миллионов рублей на спорткомплекс

Фото: Елена Зябкина

Орловской области выделят 38 млн рублей из федерального бюджета на развитие спортивной инфраструктуры. Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому более 380 миллионов рублей дополнительно направят в ряд регионов на создание и модернизацию объектов спорта.

Субсидию получат пять регионов: Республика Калмыкия, Архангельская, Вологодская, Орловская и Ярославская области. Орловщине достанутся 38 миллионов рублей.

Эти средства направят на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке городского типа Кромы.