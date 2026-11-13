Орловские школьники пополнили ряды «Юнармии»

Фото: администрация Орла

В администрации Орла прошла торжественная церемония посвящения в «Юнармию». Ряды движения пополнили 42 школьника. В присутствии заместителя мэра Орла Алексея Степанова и начальника штаба регионального отделения «Юнармии» Олега Балакина ребята произнесли торжественную клятву. Об этом сообщили в пресс-службе орловской мэрии.

Юные орловцы пообещали быть верными Отечеству, чтить историю и традиции страны, проявлять мужество, дисциплину и готовность прийти на помощь товарищам.

Алексей Степанов отметил, что вступление в «Юнармию» — это не просто получение удостоверения и знаков отличия. По его словам, это осознанный шаг, который предполагает ответственность за свои поступки, уважение к историческому наследию, участие в общественно полезных делах и стремление приносить пользу родному городу и стране. Движение «Юнармия» создано в 2016 году по инициативе Министерства обороны при поддержке Президента страны. Сегодня оно объединяет молодых людей по всей России, воспитывая патриотизм, гражданскую ответственность и уважение к защитникам Отечества.