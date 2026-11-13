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НовостиОбщество13 ноября 2026 7:58

В Орловской области закроют железнодорожный переезд на два дня

Орловцам предлагают объезд через трассу М-2 «Крым»
Елена Зябкина
Фото: Московская железная дорога - филиал ОАО "РЖД"

Фото: Московская железная дорога - филиал ОАО "РЖД"

Сегодня, 13 ноября, а также 16 ноября с 08:00 до 18:00 будет закрыто движение транспорта через железнодорожный переезд 354 км на дороге «Отрадинское — Башкатово — Апальково» во Мценском районе. Ограничение связано с неотложным ремонтом путей со вскрытием железнодорожного настила. Об этом сообщили в Департаменте дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области.

Объезд переезда будет осуществляться через переезд 361 км на дороге М-2 «Крым» — Клейменово — Башкатово во Мценском районе.

Водителей просят быть внимательнее, обращать особое внимание на установленные знаки и указатели в районе ремонта путей, а также соблюдать скоростной режим.