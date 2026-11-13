Губернатор поручил усилить работу по диспансеризации в Орловской области

Фото: департамент здравоохранения Орловской области

Губернатор Андрей Клычков поручил усилить в Орловской области работу по диспансеризации населения. Поручение дано в ходе совещания с главами муниципальных образований. В регионе медики практикуют выезды на предприятия и в образовательные учреждения, ведется работа с учащейся молодежью.

В НКМЦ имени З. И. Круглой уже обследованы студенты и сотрудники ОГУ имени Тургенева, РАНХиГС, ОГАУ и ОГИК. С октября 2026 года при поддержке Департамента образования мероприятия начались в средних специальных учебных заведениях — техникуме путей сообщения имени Лапочкина и техникуме технологий и предпринимательства имени Русанова. Запланированы выезды еще в два техникума.

В правительстве утверждают, что благодаря модернизации первичного звена здравоохранения удалось оптимизировать сроки получения медицинских услуг, сократилось время ожидания в стационарах и увеличился объем реабилитационной помощи.

На Орловщине также ведется работа по раннему выявлению онкологических заболеваний и действуют школы сахарного диабета: в школе больницы имени Боткина обучение прошли более 600 человек, в поликлиниках № 2 и № 3 — 462 и 530 пациентов соответственно. Центры здоровья открыты в поликлинике № 3, Мценской и Плещеевской центральных районных больницах.