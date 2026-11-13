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НовостиОбщество13 ноября 2026 6:52

В Орле открыли бюст полярника Владимира Русанова

Орловцы почтили память исследователя Арктики
Елена Зябкина
Фото: Орловский краеведческий музей

Фото: Орловский краеведческий музей

На территории Дома-музея Владимира Русанова на улице Русанова, 43 в Орле открыли бюст выдающегося полярного исследователя и геолога. Церемонию приурочили к 151-й годовщине со дня рождения знаменитого орловца. Памятный знак установили по инициативе регионального отделения Российского исторического общества, скульптор – Дмитрий Басарев.

К 150-летию Русанова в Орле прошла всероссийская научная конференция, в Доме-музее представили выставку о поисках неизведанных земель. При поддержке Русского географического общества издан альбом «Для величия Родины», а образовательный проект познакомил школьников и студентов с жизнью ученого и историей освоения Севера.

Памятные мероприятия продолжились и в 2026 году. Передвижная выставка «На Новой Земле» рассказала об экспедиционной работе Русанова, а медалью его имени отмечали заслуги людей и организаций, сохраняющих наследие полярника.