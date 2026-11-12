Золото Кубка мира по пара-джиу-джитсу уехало в Орел

Фото: Центр по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий.

Бразильское джиу-джитсу собрало в Абу-Даби бойцов более чем из десяти стран. Первый соревновательный день принес сборной России шесть золотых, десять серебряных и пять бронзовых медалей.

Одну из наград высшей пробы завоевал орловец Александр Никифоров. В пара-разделе, среди обладателей черных поясов категории L2, он вышел на ковер дважды и оба раза не оставил соперникам шансов, завершив схватки в свою пользу.

Кубок мира в Абу-Даби продолжается и завершится 20 ноября. Российская команда намерена пополнить медальную копилку.