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НовостиСпорт12 ноября 2026 18:06

Золото Кубка мира по пара-джиу-джитсу уехало в Орел

Орловский спортсмен Александр Никифоров победил в Абу-Даби
Елена Зябкина
Фото: Центр по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий.

Фото: Центр по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий.

Бразильское джиу-джитсу собрало в Абу-Даби бойцов более чем из десяти стран. Первый соревновательный день принес сборной России шесть золотых, десять серебряных и пять бронзовых медалей.

Одну из наград высшей пробы завоевал орловец Александр Никифоров. В пара-разделе, среди обладателей черных поясов категории L2, он вышел на ковер дважды и оба раза не оставил соперникам шансов, завершив схватки в свою пользу.

Кубок мира в Абу-Даби продолжается и завершится 20 ноября. Российская команда намерена пополнить медальную копилку.