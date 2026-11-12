Орловские приставы нашли проданную машину с долгами

Фото: архив УФССП России по Орловской области

Орловские и московские судебные приставы пресекли незаконную сделку с автомобилем. Местный житель продал транспортное средство, на которое ранее был наложен запрет на регистрационные действия из-за накопленных долгов. Об этом сообщает УФССП России по Орловской области.

Проблема вскрылась, когда новый владелец попытался поставить машину на учет. В ГАИ ему отказали, пояснив, что автомобиль под запретом. Однако это не помешало водителю эксплуатировать машину на дорогах Москвы, где он систематически нарушал правила дорожного движения, накапливая новые штрафы.

В отношении бывшего владельца в Орловском отделении возбуждено 477 исполнительных производств, большинство из них — 407 — составляют штрафы ГАИ. Общая сумма задолженности составила около миллиона рублей.

В результате совместных разыскных мероприятий местонахождение автомобиля установили. Машину арестовали, изъяли и поместили на специализированную стоянку. В ближайшее время она пройдет оценку и будет направлена на реализацию в счет погашения долгов прежнего хозяина. Приставы напоминают: перед покупкой авто стоит проверить его на наличие обременений через сервис «Банк данных исполнительных производств».